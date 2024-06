“Fate silenzio”, uomo preso a pugni: è gravissimo

Ennesimo episodio di violenza in centro a Udine. Ieri notte, attorno alle 3,30, un 56enne è stato raggiunto da un pugno al volto, che lo ha fatto cadere a terra e sbattere la testa: le sue condizioni sono gravissime. L’uomo stava percorrendo assieme ad alcuni amici via Pelliccerie, nel pieno centro cittadino, quando all’altezza del locale ‘Buonissimo’ ha incrociato alcuni giovani visibilmente alticci ai quali ha raccomandato di fare silenzio. Uno di questi avrebbe risposto sferrandogli un pugno che lo ha colpito in pieno volto. L’uomo, cadendo, ha sbattuto la testa sul porfido perdendo conoscenza. Soccorso, l’uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine. Sul posto è intervenuta la polizia.

Indagini in corso per appurare la dinamica dei fatti.