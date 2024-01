Fatto a pezzi Gesù Bambino nel presepe di Monfalcone

La statuetta di Gesùà Bambino sistema nel presepe in piazza della Repubblica a Monfalcone è stata fatta a pezzi da sconosciuti la scorsa notte.

I cocci della statuetta sono stati trovati stamattina all’alba e subito dopo è stata collocata una nuova statuetta nel presepe.

Ieri sera, per festeggiare la fine del 2023 e l’arrivo del Nuovo Anno, in piazza della Repubblica si sono radunate alcune centinaia di persone nonostante non ci fosse alcun evento pubblico.

La festa di Fine Anno, infatti, inizialmente prevista per ieri sera, è stata rinviata per decisione dell’amministrazione comunale.

Delle indagini per l’identificazione dei responsabili del gesto della scorsa notte si stanno occupando gli uomini della Polizia Locale di Monfalcone che, in particolare, sta analizzando le immagini delle telecamere installate nella zona della piazza.