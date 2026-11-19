Quali sono gli effetti delle attività turistiche invernali sulle specie che popolano l’alta montagna? E quali comportamenti è importante adottare affinché la pratica delle discipline outdoor sia compatibile con la tutela e la conservazione degli ecosistemi alpini? Sono alcuni degli interrogativi al centro del ciclo di conferenze “Fauna alpina e attività outdoor invernali: c’è spazio per tutti sulle Alpi?”, organizzato dal Servizio Biodiversità della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, il Progetto Lince Italia e le sezioni del Club Alpino Italiano di Pordenone, Tarvisio, Tolmezzo, Trieste e Udine.

Dopo gli appuntamenti di Pordenone e Tarvisio, il prossimo incontro si terrà il 19 novembre 2026, alle 20.30, a Tolmezzo, nell’auditorium della Comunità di Montagna della Carnia. Seguiranno le conferenze di Udine, il 20 novembre (auditorium Antonio Comelli), e di Trieste, il 4 dicembre (auditorium del Palazzo della Regione), entrambe con inizio alle 20.30. A guidare il pubblico nella scoperta di questi temi sarà il dottor Luca Rotelli, biologo e faunista, che approfondirà gli aspetti legati alla biologia e all’ecologia delle specie che vivono in alta montagna, soffermandosi sulle criticità che devono affrontare in un contesto caratterizzato da una presenza umana sempre più diffusa anche nei loro habitat naturali.

DISCIPLINE OUTDOOR IN CRESCITA – Negli ultimi decenni si è registrato un significativo aumento della frequentazione della montagna e della pratica delle attività outdoor invernali. Discipline come lo scialpinismo e l’escursionismo con le racchette da neve, inizialmente considerate a basso impatto ambientale, hanno conosciuto una popolarità crescente: il rischio, ora, è che l’incremento del numero di praticanti possa tradursi in una pressione sempre maggiore sugli ambienti naturali, con conseguenze anche rilevanti per la fauna.

L’INVERNO, UNA FASE DELICATA PER LA FAUNA – Per molte specie alpine, tra cui il camoscio e il fagiano di monte, l’inverno rappresenta uno dei periodi più difficili dell’intero ciclo annuale. Le basse temperature, l’abbondante copertura nevosa e la limitata disponibilità di risorse alimentari, sottopongono infatti gli animali a condizioni particolarmente impegnative. Se da una parte, nel corso dell’evoluzione, la fauna alpina ha sviluppato adattamenti specifici che le consentono di affrontare anche questa fase, dall’altra è chiaro che tali strategie risultano efficaci solo a condizione che gli animali possano contare su ambienti tranquilli, nei quali trovare rifugio e nutrimento senza essere sottoposti a ripetuti disturbi da parte dell’uomo.

IL DISTURBO ANTROPICO– Le attività turistiche invernali si svolgono spesso proprio negli ambienti che molte specie scelgono come aree di svernamento. La frequentazione umana può quindi rappresentare un importante fattore di disturbo, provocando il frazionamento e la riduzione delle aree più idonee e, nei casi più critici, il loro progressivo abbandono da parte degli animali. Queste alterazioni possono avere conseguenze dirette sulla sopravvivenza delle specie, aumentando il rischio di mortalità e, nel caso degli ungulati, contribuendo anche a un incremento dei danni da brucamento sulla rinnovazione forestale.

L’obiettivo degli incontri è proprio quello di approfondire queste dinamiche e promuovere una maggiore consapevolezza, affinché la frequentazione della montagna possa conciliarsi con le esigenze della fauna e con la conservazione degli ecosistemi alpini.

La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è necessaria l’iscrizione.