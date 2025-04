Favot (Anci Fvg): “Norme chiare per tutelare volontari e sindaci”

«È urgente intervenire con regole chiare e riforme significative che tutelino chi, a vario titolo, si impegna per il bene della comunità, siano essi volontari o amministratori locali». Lo afferma in una nota Dorino Favot, presidente di Anci Friuli Venezia Giulia, annunciando la volontà di convocare un Direttivo straordinario aperto a tutti i sindaci della regione, per affrontare i nodi di una norma ritenuta ingiusta.

Il Presidente si riferisce al rinvio a giudizio del primo cittadino di Preone, Andrea Martinis, e del suo coordinatore Renato Valent, per il decesso del volontario Giuseppe De Paoli, avvenuta nel luglio 2023, nel corso di un emergenza.

«È arrivato il momento – prosegue Favot – di aprire una riflessione seria e approfondita sul ruolo del volontariato nella Protezione Civile e sulle responsabilità che gravano sui sindaci e sulle amministrazioni comunali. Il sindaco non può essere considerato datore di lavoro dei volontari della Protezione Civile. Serve una norma costruita sulle reali esigenze di sindaci, coordinatori, capisquadra e volontari. Interrompere le attività dei gruppi, sebbene possa rappresentare un segnale forte, rischia però di esporre ancora di più i sindaci a gravi responsabilità».

«Finché ciò non avverrà – conclude – dobbiamo far sentire la nostra voce, per esprimere la nostra solidarietà al sindaco di Preone e, allo stesso tempo, lanciare un grido d’allarme: quanto accaduto nella nostra regione potrebbe presto coinvolgere altri Comuni. Per questo ritengo indispensabile avviare un confronto a livello nazionale, coinvolgendo Anci nazionale per promuovere una revisione normativa che metta in sicurezza il sistema della Protezione Civile, senza dimenticare chi, come i sindaci, si assume responsabilità cruciali, spesso in momenti di emergenza». Il direttivo straordinario convocato per la prossima settimana mercoledì 23/4 vuole proprio andare in questa direzione.