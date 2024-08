Febbre alta e dolori, un’altra donna positiva al virus West Nile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ulteriore caso di infezione al West Nile è stato diagnosticato in Friuli. A risultare positiva al virus della Febbre del Nilo Occidentale è stata una residente di Prata di Pordenone, di circa sessant’anni, che già soffriva di patologie pregresse. Dopo aver accusato sintomi come febbre alta e dolori muscolari, due giorni fa la donna e è stata ricoverata nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Pordenone. La paziente ora si trova in condizioni ritenute serie ma stabili e non sembra possano esserci dei peggioramenti.

Appena informata della situazione, il sindaco di Prata di Pordenone, Katia Cescon, si è confrontata con l’Azienda Sanitaria che ha provveduto ad effettuare un sopralluogo nella tenuta agricola dove è avvenuta la puntura di zanzara. “Si tratta di una zona lontana dalle case e dai quartieri residenziali, isolata e circoscritta – rassicura la prima cittadina –. Ecco perché i Servizi di prevenzione della regione hanno deciso di non effettuare una disinfestazione straordinaria in tutto il comune, come avvenuto nel 2023 o nel 2021, ma hanno predisposto al proprietario dell’azienda delle azioni mirate per arginare la prolificazione delle zanzare e dei focolai larvali. Comunque ricordo come ogni anno – precisa la sindaca Cescon – programmiamo con Gea in tutto il territorio una serie disinfestazioni e trattamenti larvicidi per evitare il propagarsi delle zanzare tigre”. Quella di Prata di Pordenone è la quinta positività alla Febbre del Nilo Occidentale emersa tra le province di Udine e Pordenone nelle ultime settimane: prima dell’infezione riscontrata a Lignano Pineta questo inizio settimana, un contagio era risultato fatale ad un’ottantenne di Villotta di Chions. Altre tre positività, inoltre, sono state registrate tra Pasiano di Pordenone e Muzzana del Turgnano.