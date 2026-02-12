Fece ingrassare la moglie per allontanarla da uomini, condannato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era talmente geloso da chiudere in casa la moglie, una 21enne friulana, isolandola anche da amiche e familiari. Per renderla poco attraente per gli altri uomini, è arrivato a costringerla a ingrassare. Sono solo alcuni dei maltrattamenti per i quali un cittadino tunisino di 20 anni, residente nella Bassa, è stato condannato a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Udine, che lo ha invece assolto dall’accusa di violenza sessuale. A fine pena, il giovane sarà espulso dall’Italia.

Stando alle accuse, fin dal 2024 le rese la vita un inferno. La insultava, la minacciava di morte, le controllava il cellulare, le impediva di trovare lavori in orario serale, le strappò i capelli dopo che era stata dal parrucchiere e la costringeva, oltre a mangiare allo sfinimento, a indossare abiti lunghi.

E poi le percosse. La sera del matrimonio, al quale non erano stati invitati i parenti della ragazza, le tirò un pugno al volto accusandola di aver parlato di altri uomini con la propria testimone. Il giorno dopo, per lo stesso motivo, la prese a schiaffi. Subito dopo, però, fu fermato dalla polizia stradale giunta sul posto.

Il giovane fu messo ai domiciliari, ma poi fuggì in Francia. Al suo ritorno in Friuli, finì in custodia cautelare in carcere.

Il suo difensore, l’avvocato Erika Nardoni, ha annunciato appello. “La pena – ha commentato – è sproporzionata ai fatti, confermati solamente de relato”.

Il giudici lo hanno condannato a risarcire la vittima, rappresentata dall’avvocato Samantha Zuccato, con 20mila euro.