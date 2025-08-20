  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 20 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Federcaccia Fvg lancia il corso di formazione per guardie venatorie
Trattore posteggiato si aziona e si schianta in strada, evitato il...
Raccolta di acqua piovana, contributo ai cittadini fino a 7.500 euro
Ferie estive e concorsi semideserti, in corsia mancano 500 infermieri
Black-out a Lignano, i commercianti chiedono i danni
Udine, piazze vuote nonostante la riapertura del “Ferro di cavallo”
Friuli Doc, Venanzi: “Niente scontri con la Regione”
Allerta meteo, tra domani e giovedì possibili temporali forti su pianura...
Drogato in casa per essere derubato: morto. Donna arrestata a Fernetti
Investito dalla sua auto sulla rampa che porta al garage: anziano...
BUSINESS FVG


Cronaca

Federcaccia Fvg lancia il corso di formazione per guardie venatorie

Iniziano a settembre le lezioni per formare nuovi volontari e rafforzare il controllo sul territorio.
Redazione
Autore: Redazione

A partire da metà settembre prenderanno il via le lezioni promosse da Federcaccia Friuli Venezia Giulia per la formazione di nuove guardie venatorie volontarie, con l’obiettivo di potenziare l’attività di controllo del territorio. «La figura della guardia venatoria è sempre più preziosa e necessaria – spiega il presidente regionale di Federcaccia, dott. Luca Carocci –. Grazie all’inserimento di nuovo personale sarà possibile incrementare i servizi e garantire un’azione più incisiva nella lotta al bracconaggio».
Il corso è rivolto a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’iscrizione può essere effettuata on-line al link https://forms.gle/QMCxCT1Am4oQG6oaA.
Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale da sostenere presso l’amministrazione regionale per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria, come stabilito dall’articolo 27, comma 4, della legge 157/1992.
Per ulteriori informazioni o per richiedere il link di iscrizione è possibile contattare il numero 331/3504109 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

