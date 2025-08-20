Federcaccia Fvg lancia il corso di formazione per guardie venatorie

A partire da metà settembre prenderanno il via le lezioni promosse da Federcaccia Friuli Venezia Giulia per la formazione di nuove guardie venatorie volontarie, con l’obiettivo di potenziare l’attività di controllo del territorio. «La figura della guardia venatoria è sempre più preziosa e necessaria – spiega il presidente regionale di Federcaccia, dott. Luca Carocci –. Grazie all’inserimento di nuovo personale sarà possibile incrementare i servizi e garantire un’azione più incisiva nella lotta al bracconaggio».

Il corso è rivolto a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’iscrizione può essere effettuata on-line al link https://forms.gle/QMCxCT1Am4oQG6oaA.

Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale da sostenere presso l’amministrazione regionale per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria, come stabilito dall’articolo 27, comma 4, della legge 157/1992.

Per ulteriori informazioni o per richiedere il link di iscrizione è possibile contattare il numero 331/3504109 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].