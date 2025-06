Federcalcio chiede a Udine di riospitare Italia-Israele: il Comune ci pensa

GUARDA IL VIDEO La nazionale di calcio di Israele potrebbe tornare a giocare allo Stadio Friuli contro gli azzurri. La Federcalcio ha chiesto al Comune di Udine la disponibilità a ospitare nuovamente l’incontro in autunno. Esattamente un anno dopo la partita del 14 ottobre 2024, quando l’Italia vinse l’incontro per quattro reti a uno. Un anno fa, però, si trattava della qualificazione ai quarti di finale della Nation League. La partita del prossimo 14 ottobre, invece, è valida per la qualificazione ai Mondiali, obiettivo fallito nelle ultime edizioni.

L’ipotesi di ospitare nuovamente Italia-Israele non ha mancato di mandare in fibrillazione la maggioranza di Palazzo D’Aronco, che si è riunita questo pomeriggio. Un incontro nel quale i vertici delle forze politiche che sostengono la Giunta De Toni si sono confrontati sull’opportunità di accettare l’invito della Federcalcio e ripetere l’esperienza. Un anno fa, però, non mancarono le polemiche all’interno della maggioranza. Punto di scontro fu il patrocinio del Comune alla partita. Inizialmente la Giunta lo negò perché considerato divisivo, essendo Israele uno stato in guerra e vista l’escalation di violenza nella striscia di Gaza, generando non pochi mal di pancia tra le forze centriste. Poi il dietrofront del Comune: sì al patrocinio, ma coniugato con un’iniziativa di pace e di dialogo.

Quella violenza non ha avuto termine e la crisi umanitaria a Gaza è sempre più allarmante. Inoltre, si è aggiunto anche il conflitto con l’Iran e solo di recente il Consiglio comunale ha approvato una mozione di sentimenti per chiedere il riconoscimento dello Stato palestinese. Come la nuova situazione in Medio Oriente abbia influito sulle dinamiche interne della maggioranza non è ancora chiaro. Dopo l’incontro di oggi, le bocche sono rimaste ermeticamente chiuse e la risposta alla richiesta delle Federcalcio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La notte porta consiglio.