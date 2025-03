Federsanità Anci in assemblea, i sindaci chiedono più medici sul territorio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I sindaci guardano con interesse al rafforzamento della sanità territoriale ma mettono le mania aventi sulle carenze di personale. Questo uno dei temi affrontati a Udine dall’assemblea regionale di Federsanità Anci che ha rieletto alla guida Giuseppe Napoli.

Per i primi cittadini la gestione delle case di riposo e delle nuove strutture territoriali presenta ancora molte ombre.

In sanità tiene anche banco il tema tra pubblico e privato. Venerdì un incontro decisivo in Regione per le strutture convenzionate.