lunedì 12 Gennaio 2026
Cronaca
Ricevuti gli allievi del Nobile Aviation College che hanno ottenuto il brevetto da pilota

Fedriga ai giovani: è importante puntare su di voi per il futuro

Incontro con i ragazzi del Centro medico pedagogico Santa Maria dei Colli di Fraelacco
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Dal cielo con gli allievi del Nobile Aviation College al Grappolo Solidale. Mattinata di incontri per il presidente della Regione Massimiliano Fedriga che ha consegnato ai cadetti dell’istituto tecnico aeronautico di Fagagna i diplomi. Accompagnati dalla consigliera regionale Lucia Buna 13 allievi nell’estate 2025 hanno conseguito il brevetto di pilota privato e, in alcuni casi, anche l’abilitazione al volo strumentale. Sei di questi sono residenti in Friuli Venezia Giulia. «Il risultato che avete conseguito – ha detto Fedriga – e l’impegno che avete dimostrato testimoniano che le narrazioni sul disinteresse dei giovani e la poca voglia di sacrificarsi sono distanti dalla realtà. Il vostro è un chiaro esempio di quanto sono capaci le nuove generazioni e di quanto sia importante puntare su di voi per guardare al futuro con fiducia».

Il presidente ha incontrato poi i ragazzi del Centro medico pedagogico Santa Maria dei Colli di Fraelacco (Tricesimo), che per il terzo anno consecutivo hanno dato vita al progetto “Grappolo solidale” che prevede la creazione di 2.500 bottiglie di vino rosso da destinare in beneficienza e realizzata con le cantine Angoris di Cormons. «Il mondo del volontariato – ha detto Fedriga – rappresenta una risorsa fondamentale a supporto del nostro servizio sanitario pubblico, contribuendo in particolare a rendere più umano ed efficace il sistema di cura. Progetti come il vostro dimostrano quanto la collaborazione tra istituzioni, comunità e volontari sia decisiva per costruire una sanità più solidale e inclusiva».

