Fedriga al Parlamento: da due anni attendiamo la legge sulle province

«A volte mi lascia perplesso il rispetto del parlamento per i territori. Sono due anni che aspettiamo venga approvata la norma che reintroduce le Province». Così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a un evento organizzato a Monza dall'Unione province italiane e dall'Unione province lombarde. Fedriga ha ricordato che il Consiglio regionale due anni fa ha approvato la modifica dello statuto che reintroduce in Friuli Venezia Giulia le province elettive dopo l'abolizione dell'ente intermedio avvenuta durante il mandato di Debora Serracchiani con, va ricordato, la totalità dei voti favorevoli dell'allora Consiglio regionale. Il presidente ha anche specificato che la necessità è di «mettere davanti gli interessi dei cittadini per migliorare le infrastrutture e i servizi. Ma servono personale e risorse altrimenti rischiamo di non trovarci in grado di soddisfare le esigenze dei territori». La norma è stata approvata una prima volta dalla camera, ora tocca al Senato e poi ancora un volta a entrambe le camere. Sul tema il Pd con la segreteria Regionale Caterina Conti va all'attacco definendo buio il progetto del centrodestra e senza una idea e poi mancano le funzioni della nuove province: «Fedriga dovrebbe sapere che già oggi – continua la segretaria dem – molti Comuni, soprattutto quelli piccoli, sono privi di personale e in difficoltà nell'erogazione di servizi. Quali risposte può dare al riguardo?»