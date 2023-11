Fedriga alla CEI: cerchiamo strada per arrivare al Messale in friulano

Individuare le azioni da percorrere per rimediare al no della CEI al Messale in lingua friulana. Lo scrive il presidente della Regione Massimiliano Fedriga al presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi, dopo la mancata approvazione da parte dell’assemblea dei vescovi del messale in friulano.

Nella lettera Fedriga scrive di aver appreso “con forte rammarico la notizia che la Conferenza episcopale italiana non ha approvato il Messale in lingua friulana, frutto di un lavoro attento e scrupoloso svolto da oltre 15 anni dalle tre Diocesi interessate (Concordia-Pordenone, Gorizia e Udine, che ha coordinato i lavori). Le rassicurazioni che aveva dato il Suo predecessore – Card. Gualtiero Bassetti – in occasione della presentazione de Sacri Testi in lingua friulana, svoltasi a Udine nel gennaio 2019 alla presenza delle autorità religiose e laiche, ci aveva confortato e resi sicuri circa un esito positivo della annosa vicenda.

La minoranza linguistica friulana – riconosciuta dall’Unione europea, dal Consiglio d’Europa, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Veneto – è da sempre molto legata all’uso liturgico della propria lingua, in particolare dopo il Concilio vaticano II. Tant’è che proprio la CEI, nel 1998, ha approvato l’edizione delle Sacre Scritture in lingua friulana. Peraltro” prosegue Fedriga “questo grande lavoro di traduzione, ha permesso ai friulani di disporre del Lezionario in lingua friulana, approvato dalla Congregazione per il Culto Divino nel 2001. Il Messale avrebbe permesso, perciò, di completare un percorso iniziato negli anni ’70 e atteso da molto tempo da tutto il popolo friulano.

La Regione, che mi onoro di presiedere, ha fatto e sta facendo molto per sostenere la lingua friulana. I provvedimenti legislativi approvati dallo Stato e dalla nostra Regione hanno previsto il diritto all’insegnamento della lingua nell’istruzione pubblica e l’accesso in veste ufficiale della lingua friulana nella vita degli enti pubblici, nella toponomastica e nei rapporti con i cittadini.

Gli effetti di tali misure non si sono fatti attendere: infatti secondo una inchiesta sociolinguistica realizzata dall’Università di Udine nel 2014, i giovani hanno ripreso a parlarlo. In ogni caso” continua il presidente della Regione nella sua lettera “la forza del friulano resta il largo uso che se ne fa nella società ad ogni livello. Anche i tassi di adesione all’insegnamento del friulano nelle scuole sono un altro sintomo di come la lingua sia un fattore di appartenenza, che sta a cuore alla popolazione: nel territorio friulano, infatti, il 75% dei genitori chiede l’insegnamento della marilenghe per i propri figli.

Ma, in un mondo così complesso, non possiamo pensare di salvare una lingua solo parlandola in casa o a scuola. Essa deve essere utilizzata in ogni ambito sociale. In primis nei mass media, nelle nuove tecnologie, ma anche nella vita delle comunità cattoliche che da sempre sentono un forte legame con la loro lingua.

Le chiedo pertanto cortesemente quali azioni è possibile percorrere per rimediare a questa situazione, considerando anche che le istituzioni internazionali, quali ad esempio Unione Europea e Consiglio d’Europa, riconoscono ufficialmente il friulano e altre, come l’ONU e l’Alto Commissario dell’OSCE per le minoranze nazionali, lavorano per preservare i diritti linguistici delle minoranze in generale.”