Fedriga alla Commissione Affari Regionali: “Il Parlamento approvi statuto Fvg”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una regione che garantisce i Livelli essenziali delle prestazioni. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia, nella prefettura di Trieste, dopo analogo incontro nelle altre 19 regioni per tracciare una relazioni su quelle che sono le necessità dei territori elogiando l’attività amministrativa. Il governatore Massimiliano Fedriga con l’assessore alle Finanze Barbara Zilli ha spiegato che «Specificheremo il contributo che Ragione Friuli Venezia Giulia continua a dare sul piano di finanza pubblica dal 2011 ormai, quindi un forte impegno anche al di là di quanto previsto dallo statuto stesso. Dall’altro chiederemo che venga attuato lo statuto, oltre che approvato il nuovo statuto, che attende nella aule parlamentari la sua approvazione definitiva».

Con il nuovo statuto il Friuli Venezia Giulia tornerà alle province elettive ma restano delle criticità a livello di personale ed è un problema a nazionale. Francesco Silvestro, presidente della Commissione, ha aggiunto che: «Per quanto riguarda riorganizzare il paese, da quello che evince la Commissione in queste 19 tappe è che mancano due elementi importanti: uno sono le risorse economiche e l’altro le risorse umane. Quest’ultimo aspetto è da non sottovalutare perché per quanto riguarda le risorse economiche si può anche indebitare e cercare di risolvere, ma le risorse umane è un poco più difficile perché per far garantire determinati servizi, c’è bisogno proprio della della forza umana»