mercoledì 8 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Arcivescovo Lamba: “Veglia di preghiera per riaffermare importanza del dialogo”
Fedriga: “Andrò allo stadio Friuli. Preoccupato da chi inneggia al 7...
Ladri nella sede della SDA: svuotata la cassaforte
Auto contro moto in viale Palmanova, biker in condizioni serie
Legge su Commercio e Turismo avvicina maggioranza e opposizione
Pordenone e Azzano Decimo più vicine con una pista ciclabile
“Non è Silicon Valley. È Manufacturing Valley. Il Nordest che innova”
Vino: New York mercato strategico per aziende Fvg
Associazioni: dal Consiglio regionale 1,8 milioni e aumentano i finanziamenti
Lavoro: Rosolen, imprese e under 35 si incontrano a Pordenone
Cronaca

Fedriga: "Andrò allo stadio Friuli. Preoccupato da chi inneggia al 7 ottobre"

Sale l'attesa e con essa la tensione per il 14 ottobre, quando a Udine saranno in programma la sfida Italia-Israele e il corteo Pro Pal.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Martedì prossimo, Massimiliano Fedriga sarà allo Stadio Friuli per assistere alla partita Italia-Israele. Il governatore del Friuli-Venezia Giulia lo ha annunciato oggi a margine del Festival del Cambiamento che si è tenuto a Gorizia. "Spero – ha detto – che tante persone vengano a sostenere la nostra nazionale che si gioca la partecipazione ai Mondiali. E' un evento sportivo e mi auguro che rimanga tale. Se qualcuno vuole portare scontri lì fuori ne deve pagare le conseguenze".

Fedriga si augura anche ci siano conseguenze penali anche per chi continua a manifestare in modo non autorizzato e a lanciare messaggi che inneggiano al terrorismo, come è accaduto ieri sera nel secondo anniversario della strage di civili israeliani che ha dato il via alla guerra in Palestina.

