Fedriga: “Andrò allo stadio Friuli. Preoccupato da chi inneggia al 7 ottobre”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Martedì prossimo, Massimiliano Fedriga sarà allo Stadio Friuli per assistere alla partita Italia-Israele. Il governatore del Friuli-Venezia Giulia lo ha annunciato oggi a margine del Festival del Cambiamento che si è tenuto a Gorizia. “Spero – ha detto – che tante persone vengano a sostenere la nostra nazionale che si gioca la partecipazione ai Mondiali. E’ un evento sportivo e mi auguro che rimanga tale. Se qualcuno vuole portare scontri lì fuori ne deve pagare le conseguenze”.

Fedriga si augura anche ci siano conseguenze penali anche per chi continua a manifestare in modo non autorizzato e a lanciare messaggi che inneggiano al terrorismo, come è accaduto ieri sera nel secondo anniversario della strage di civili israeliani che ha dato il via alla guerra in Palestina.