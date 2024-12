Fedriga contro i comitati della salute: “Basta attacchi alla Regione”

Un’ora per raccontare 365 giorni di interventi per i cittadini del Friuli Venezia Giulia tratteggiando un territorio in salute. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga nella tradizionale conferenza di fine hanno ha spiegato che siamo davanti a scelte complesse in particolare in campo sanitario dove si procederà a dare vita a una riforma sospesa a causa del Covid. Sui comitati è arrivato invece un attacco: ora basta speculare sulla salute dei cittadini. Tante invece le sfide economiche.