Fedriga dal palco di Pontida: “Libertà vuol dire autonomia”

Dobbiamo dimostrare cosa vuol dire democrazia e libertà. Sulla parte amministrativa, libertà vuol dire autonomia. Se non c’è autonomia, non c’è libertà”: lo ha detto il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dal palco di Pontida.

“È facile parlare di libertà nella pubblica amministrazione ma poi quando si governa essere biecamente centralisti…” ha concluso Fedriga.

“Siamo i primi a dover dimostrare che chiunque può esprimere le sue idee anche se diverse, perché noi siamo diversi dagli altri che vogliono tappare la bocca”, ha aggiunto il governatore ribadendo come la Lega difenda la libertà dei territori e la libertà d’espressione.