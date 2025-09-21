  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fedriga dal palco di Pontida: "Libertà vuol dire autonomia"
L'acciaio del futuro a Piombino: siglata la joint venture tra Metinvest...
A 17 anni vince la Baja dello Stella: Kevin Manocchi super...
Scivolano e ruzzolano nel Lago del Predil: morta una austriaca, ferita...
In Fvg il Fisco 'assorbe' 156 giorni di lavoro. 39.300 gli...
Mancano le dotazioni di sicurezza, sciopera la polizia locale di Udine
Protezione civile, formazione per 4mila volontari in 3 anni. Via ai...
Accoltellamento di Udine, effettuata la perizia su Dusso
Bus rovesciato a Treppo, bimbi sotto shock: a scuola arrivano gli...
Accecato con lo spray urticante e derubato, passante riconosce gli aggressori
Cronaca

Fedriga dal palco di Pontida: "Libertà vuol dire autonomia"

Dobbiamo dimostrare cosa vuol dire democrazia e libertà. Sulla parte amministrativa, libertà vuol dire autonomia. Se non c'è autonomia, non c'è libertà": lo ha detto il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dal palco di Pontida.
"È facile parlare di libertà nella pubblica amministrazione ma poi quando si governa essere biecamente centralisti…" ha concluso Fedriga.
"Siamo i primi a dover dimostrare che chiunque può esprimere le sue idee anche se diverse, perché noi siamo diversi dagli altri che vogliono tappare la bocca", ha aggiunto il governatore ribadendo come la Lega difenda la libertà dei territori e la libertà d'espressione.

