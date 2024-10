Fedriga e Riccardi: è importante vaccinarsi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I soggetti fragili è importante che si facciano il vaccino antinfluenzale. Dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dall’assessore alla Salute Riccardo Riccardi arriva l’appello nel giorno in cui è partita ufficialmente la campagna vaccinale. La profilassi è gratuita per gli over 60 e per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni oltre ovviamente alle categorie a rischio, caregiver e donatori. Il vaccino anticovid è invece gratuito per tutti. La profilassi può essere eseguita nelle farmacie che hanno aderito dal proprio medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta. Il presidente Fedriga ha sottolineato che i vaccini sono sicuri e consentono di ridurre le ospedalizzazioni. Concetti condivisi da Riccardi il quale ha evidenziato la necessità che anche i medici diano l’esempio aderendo alla profilassi. Resta la complessità del convincere i cittadini dopo il periodo del covid.