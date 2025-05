Fedriga: “Meloni ammalata, la vedrò giovedì”

GUARDA IL VIDEO “Non è così”, non si tratta di una malattia diplomatica ma “la presidente Meloni non sta bene, ieri l’ho sentita e la vedrò giovedì”. Così il presidente della Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga arrivando alla Fenice per l’ultima giornata del Festival delle regioni. L’assenza della premier a Venezia “mi spiace ma posso capire è una persona e quindi può ammalarsi”.

La questione del terzo mandato “non c’entra” con la crisi in Friuli Venezia Giulia, ha precisato Fedriga ribadendo che a suo avviso regioni e province autonome abbiano autonomia anche in materia elettorale. “Credo che come ci dice la Consulta” nella sentenza sulla Campania “le regioni a statuto speciale non siano coinvolte dal principio generale del limite poi la Consulta ci darà una risposta”.

Quanto al clamore per il no della Lega espresso in Consiglio dei ministri, per Fedriga “se per una volta che non c’è un voto unitario fa scalpore e si crea questa confusione vuol dire che il governo è molto compatto”. (ANSA).