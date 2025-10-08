Fedriga, preoccupano manifestazioni che inneggiano al 7 ottobre

“Il nostro Paese, il nostro continente e l’Occidente si devono mettere di fronte alla responsabilità di distinguere quello che è terrorismo, che purtroppo sta penetrando anche all’interno della propaganda nelle nostre comunità.

Quello che si è visto a Roma con lo striscione che inneggiava al 7 ottobre, la manifestazione di ieri a Bologna, chiamata Viva il 7 ottobre, la manifestazione di Torino, che ha visto proprio il 7 ottobre svilupparsi per quasi andare a ricordare in modo positivo quel dramma perpetrato dai terroristi di Hamas, è un problema che dobbiamo porci, perché quando diventa ormai esplicito l’appoggio al terrorismo da parte di alcune piazze è qualcosa di preoccupante, pericoloso e antidemocratico”.

Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del Festival del Cambiamento, in corso a Gorizia.

Alla domanda se andrà allo stadio per la partita Italia-Israele in programma martedì prossimo a Udine, ha risposto “Certamente, sì”. “Spero – ha aggiunto – che anche tante persone vengano a sostenere il nostro paese, l’Italia, la nostra squadra di calcio che si gioca la partecipazione ai Mondiali. E’ un evento sportivo e mi auguro che rimanga tale. Se qualcuno vuole portare scontri lì fuori ne deve pagare le conseguenze. E mi auguro che ci siano anche le conseguenze penali per chi continua a manifestare in modo non autorizzato, per chi continua a danneggiare beni pubblici e beni privati di cittadini che oltretutto non c’entrano nulla perchè ormai la situazione è intollerabile e su questo la democrazia deve reagire”.