Fedriga: rafforzare la tutela della comunità ebraica

GUARDA IL SERVIZIO. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha espresso preoccupazione per la necessità di dover rafforzare la tutela della comunità ebraica «c’è una decadenza importante delle libertà per dei cittadini solo perché di una religione diversa. Inoltre c’è una allarmante diffusione dell’antisemitismo». Fedriga sottolinea inoltre che l’attacco dell’Iran è il «palesarsi di una situazione insostenibile dove il fondamentalismo e l’estremismo sta intaccando una democrazia». Sulla partita del 14 ottobre a Udine tra Italia e Israele il presidente auspica che lo sport giochi il ruolo della pace e del dialogo «e mi sorprende che non sia stato accolto da tutti in tal senso»