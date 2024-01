Fedriga: inaccettabile dipingere come razzista chi abita in Friuli Venezia Giulia

Sono numerosi i messaggi di condanna degli insulti razzisti proferiti nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan ieri sera allo stadio Friuli. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, li ha definiti vergognosi e si è detto solidale con il giocatore rossonero. “La società dell’Udinese – ha commentato – è già intervenuta con parole chiare, penso non si possa colpevolizzare intere città o società per pochi idioti”.

Sul caso è intervenuto anche il governatore del FVG Massilimiliano Fedriga. “Ogni forma di razzismo – ha affermato – va assolutamente condannata. Trovo però scorretti – ha proseguito – i commenti che stanno descrivendo il Friuli Venezia Giulia in maniera inaccettabile. Non solo dipingere come razzisti gli abitanti di questa regione è sbagliato, ma soprattutto è falso. Alle autorità – conclude – spetta ora il compito di individuare i responsabili e mi auguro che le conseguenze siano esemplari”.

E che l’episodio non sia legato alla sua terra lo ribadisce anche il campione del mondo ed ex allenatore della nazionale di calcio Dino Zoff. “E’ una cosa deprecabile e va condannata – ha sottolineato – ma non c’entra il Friuli. Io ero portiere e certe cose le ho avvertite ovunque. Ho sentito insulti di ogni tipo – conclude amaramente – ma almeno erano per tutti”.

“Le parole di Maignan – ha commentato la segretaria regionale del Pd, Caterina Conti – ci mettono tutti di fronte al dovere di non nasconderci che frange razziste inquinano lo sport, che anzi il razzismo è una delle questioni montanti nella nostra società. Tutte le minoranze devono sentirsi protette, a maggior ragione in Friuli Venezia Giulia”, ha concluso.

“Quanto accaduto è sconcertante – ha detto Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Lavoro della Camera -. Da friulano chiedo scusa a Maignan e spero che i responsabili vengano duramente puniti”.