Fedriga, siamo vicini alle famiglie

La Regione Friuli Venezia Giulia esprime il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza alle famiglie nella tragedia che le ha colpite, un drammatico momento in cui tutta la comunità regionale si stringe unita nel pensiero.

Lo afferma il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, alla notizia del ritrovamento dei corpi delle due ragazze, Patrizia Cormons e Bianca Doros, da parte di una squadra dei Vigili del Fuoco e di una squadra mista di volontari della Protezione civile provenienti da Premariacco, Talmassons e Medea nel quadro delle ricerche senza sosta di queste ore, che continuano anche per Cristian Casiar Molnar.

L’Amministrazione regionale – hanno detto Fedriga e l’assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi – esprime il ringraziamento a Vigili del Fuoco, volontari della Protezione civile e chiunque si sia impegnato nelle ricerche dei tre ragazzi coinvolti nel drammatico incidente sul Natisone.

Il Sindaco di Udine, Felice De Toni, esprime il proprio profondo cordoglio per il ritrovamento dei corpi senza vita di Patrizia Cormos e Bianca Doros, disperse da venerdì scorso.

“In questo momento di immenso dolore – ha detto De Toni – ci stringiamo attorno alle famiglie colpite da questa tragica perdita. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile, anche quella di Udine che sta collaborando alle ricerche, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che, con dedizione e instancabile impegno, continuano a lavorare per trovare anche Cristian Casian Molnar, l’ultimo ragazzo ancora disperso. Il loro operato è per noi motivo di grande riconoscenza e stima”.

“Il Comune di Udine – ha concluso De Toni – resterà vicino alle famiglie e alla comunità, offrendo tutto il supporto necessario in questi giorni difficili.