Fedriga da domenica negli States a caccia di investitori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rendere l’Europa il paese dei produttori e non dei prodotti. Il ministro delle imprese e del made in italy Adolfo Urso è intervenuto in apertura della seconda giornata di Selecting Italy, evento ideato e promosso dalla conferenza delle regioni e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Oggi si parla di investimenti ed è arrivata la conferma che ci sarà una edizione dell’evento, voluta dal governatore Massimiliano Fedriga, ad Osaka in occasione dell’expo il prossimo anno. Proprio Fedriga, come anticipato da Telefriuli nei giorni scorsi, partirà domenica alla volta degli Stati Uniti dove avrà incontri con alcuni presidenti degli stati pre promuovere gli investimenti in Friuli Venezia Giulia.