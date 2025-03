Fedriga: “Usa partner fondamentale, l’Europa salvaguardi il sistema produttivo”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli Stati uniti sono un partner fondamentale, con il quale dobbiamo mantenere rapporti stretti”. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Udine per partecipare gli “Open dialogues for the Future”. Per il governatore, le tensioni con gli Usa non devono compromettere le alleanze all’interno del mondo occidentale.

Per quanto riguarda l’Europa, Fedriga rileva la confusione al suo interno e auspica maggiore unità.

In merito ai dazi annunciati da Trump nei confronti dell’Europa, il presidente dell’Ice, il pordenonese Matteo Zoppas, invita alla cautela e indica nell’innovazione la chiave per mantenere competitivo il tessuto produttivo regionale.