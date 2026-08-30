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Cronaca
L'accusa: omicidio volontario aggravato da crudeltà e vincolo famigliare

Femminicidio a San Giovanni al Natisone, arrestato il marito

Si indaga sul movente. Disposta autopsia sul corpo della vittima
Redazione
Autore: Redazione

Omicidio volontario, aggravato da crudeltà e vincolo familiare. Sono le pesanti accuse con cui un cinquantaduenne cinese è stato arrestato in flagranza per l’omicidio della moglie, cinese anch’essa: il fatto di sangue è avvenuto nel pomeriggio di ieri in una villetta di via delle Scuole a San Giovanni al Natisone. La scena che si è presentata davanti agli occhi delle forze dell’ordine, chiamate sul posto su segnalazione di residenti che avevano udito delle grida dall’abitazione della coppia, è stata drammatica: lei riversa sul pavimento, esanime, con diverse ferite da taglio all’addome. Lui in apparente stato di alterazione correlato al consumo di bevande alcoliche. Inutili i soccorsi: per la donna non c’è stato nulla da fare. Immediate sono partite le indagini a parte dei Carabinieri provinciali su direzione della Procura della Repubblica: sulla scena del crimine è stato trovato un coltello, sottoposto a sequestro come l’abitazione dell’indagato, che interrogato in presenza del difensore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gravemente indiziato di essere l’autore del delitto sulla base delle prime risultanze investigative, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Udine. Si indaga sul movente del gesto, allo stato da accertare. La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per lo svolgimento dell’esame autoptico.

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