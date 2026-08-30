Femminicidio a San Giovanni al Natisone, comunità sotto choc

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le urla provenienti dall’abitazione, la richiesta d’aiuto, poi un improvviso e drammatico silenzio. È quanto hanno udito i vicini di casa di Chen Fengjiao, 54 anni, uccisa ieri pomeriggio a San Giovanni al Natisone nella sua abitazione di via delle Scuole, al civico 30. A colpirla mortalmente alla gola con un coltello sarebbe stato il marito, suo connazionale, fermato dai Carabinieri e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata intorno alle 15 e sarebbe proseguita a fasi alterne per oltre un’ora. Poco prima delle 16.30 le grida si sono fatte più forti: i residenti hanno avvertito il tono minaccioso dell’uomo, le urla in una lingua sconosciuta e le disperate richieste d’aiuto della donna, decidendo di chiamare il Numero unico di emergenza 112.

Quando i militari e il personale sanitario sono entrati nell’abitazione, hanno trovato la donna a terra con una profonda ferita alla gola. Per lei non c’era ormai più nulla da fare. Il marito si trovava ancora all’interno della casa e non avrebbe opposto resistenza. È stato condotto in caserma e ascoltato dagli investigatori. I rilievi, coordinati dal pubblico ministero Carla Longo, sono proseguiti fino a notte inoltrata per ricostruire la dinamica e recuperare l’arma utilizzata.

Dalle testimonianze dei residenti emerge un rapporto segnato da frequenti litigi. In passato l’uomo sarebbe stato allontanato dalla moglie e sarebbe rientrato per alcuni mesi in Cina, prima di tornare a vivere con lei. Circostanze ora al vaglio degli inquirenti.

La tragedia di ieri, inoltre, riporta alla memoria un altro femminicidio avvenuto in paese il 18 giugno 2013. Irma Hadaj, 32 anni, venne uccisa dal marito con 37 coltellate davanti alle figlie di otto e cinque anni. Tredici anni dopo, San Giovanni al Natisone torna a confrontarsi con una violenza che lascia la comunità attonita.