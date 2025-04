Femminicidio a Udine: il braccialetto ha dato l’allarme a delitto avvenuto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’allarme del braccialetto elettronico è scattato alle 11.04, quando il femminicidio di Samia Bent Rejab Kedim probabilmente era già stato consumato. E’ quanto è emerso oggi dalla conferenza stampa del Procuratore di Udine Massimo Lia sulla morte della 47enne, uccisa ieri nel suo appartamento al secondo piano di una palazzina Ater in via Joppi da Mohamed Naceur Saadi, il marito di 59anni con il quale era arrivata in Friuli dalla Tunisia e dal quale voleva separarsi per rifarsi una vita.

Lia ha messo in fila gli elementi raccolti in poco più di 24 ore di indagini. Stando alla ricostruzione, l’uomo è partito in treno da Monfalcone ieri mattina, approfittando delle due ore di libertà dagli arresti domiciliari – dalle 9 alle 11 – concessi per le esigenze della vita quotidiana e ha raggiunto il capoluogo friulano. E’ entrato nell’appartamento, affittato a suo nome, con le chiavi consegnategli dal figlio adolescente qualche tempo prima, pare con il consenso della madre. Ha aspettato la donna, che martedì era stata in Tribunale a Udine per la prima udienza della separazione giudiziale, e quando lei è rincasata l’ha colpita con un oggetto tagliente al capo, al viso e alle braccia, uccidendola.

Poi ha preso le chiavi dell’auto della moglie, ha chiuso a doppia mandata la porta d’ingresso e ha sceso le scale. Il figlio minorenne lo ha visto insanguinato e si è rifugiato dai vicini, che hanno chiamato immediatamente la polizia di Stato. Proprio in quei minuti, è scattato l’allarme del braccialetto elettronico, che ha rilevato l’assenza del 59enne da casa. I carabinieri di Monfalcone hanno allertato subito la polizia, ma come detto ormai il delitto, con tutta probabilità, era già stato commesso.

Prima che gli agenti della mobile arrivassero sul posto ed entrassero nell’appartamento sfondando la porta, l’uomo è fuggito con la vettura della vittima verso Campoformido. Raggiunto il territorio di Basiliano si è scontrato – forse volontariamente – sulla Statale 13 con un’autocisterna, morendo sul colpo.

Nei prossimi giorni, il medico legale effettuerà l’esame autoptico dei due corpi per stabilire, come disposto dalla Procura di Udine, le esatte cause della morte. Saranno inoltre esaminati i diversi coltelli sequestrati in via Joppi dalla polizia scientifica per stabilire se qualcuno di questi possa essere l’arma del delitto.