Femminicidio a Udine, voleva separarsi dal marito per ricominciare

La prima udienza della separazione giudiziale è stata celebrata martedì. Una separazione fortemente voluta dalla 47enne Samia Bent Rejab Kedin che voleva affrancarsi da quel marito violento con il quale era arrivata in Friuli dalla Tunisia oltre 20 anni fa. per ricominciare una nuova vita. Lui, Mohamed Naceur Saadi, 59 anni, non gliel'ha permesso: due giorni dopo l'ha uccisa nella sua casa di via Joppi a Udine colpendola tra collo e testa con un oggetto affilato e contundente, non ancora identificato.

La donna, che lavorava all’ospedale di Udine, non vedeva da tempo il marito, per il quale era stata disposta la misura cautelare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico nella sua casa di Monfalcone per i maltrattamenti e le violenze inferte alla donna. Per questo poche settimane fa era stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione del gup di Udine. Lei aveva tirato su i tre figli, due ragazze ormai maggiorenni e il figlio adolescente che viveva con lei. E’ stato proprio il ragazzo a dare l’allarme ieri mattina, dopo aver visto il padre scendere insanguinato le scale della palazzina Ater. L’uomo aveva approfittato delle ore di libertà concessegli dalle 9 alle 11 due volte alla settimana per le visite mediche e per fare la spesa per raggiungere la donna a Udine, entrare nell’appartamento e stroncare la sua sua vita, per poi uscire chiudendo a chiave la porta blindata.

La polizia, allertata anche dall’allarme del braccialetto elettronico per il mancato rientro del 59enne, è arrivata dopo pochi minuti e si è messa sulle tracce dell’uomo, scappato in auto verso Campoformido. La ricerca è terminata sulla Statale 13, in comune di Basiliano, dove la vettura del fuggitivo è finita contro un’autocisterna. Mohamed Naceur Saadi è morto sul colpo a causa del tremendo schianto. Non si esclude che il gesto sia stato volontario. Stando alle ricostruzioni della dinamica dell’incidente, infatti, l’automobile ha invaso repentinamente e senza apparente motivo la corsia di marcia opposta per poi schiantarsi contro il mezzo pesante. Sulla strada non è stato rilevato alcun segno di frenata.