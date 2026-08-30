Femminicidio di San Giovanni, il marito arrestato per omicidio volontario

È stato arrestato in flagranza per omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare, il marito di Chen Fengjiao, la donna di 54 anni uccisa ieri pomeriggio a San Giovanni al Natisone con diverse ferite da arma da taglio all’addome. La vittima è stata trovata esanime sul pavimento dell’abitazione dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti dopo la segnalazione dei residenti, allarmati dalle urla provenienti dalla casa.

All’interno si trovava ancora il marito, apparso in stato di alterazione riconducibile al consumo di bevande alcoliche.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Udine, sono affidate al Nucleo investigativo del Comando provinciale, affiancato dai Carabinieri della stazione locale e dal Nor di Palmanova. Durante i rilievi sono stati sequestrati un coltello e l’intera abitazione. Interrogato alla presenza del difensore, il cinquantaduenne di origine cinese si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo si trova ora nella casa circondariale di Udine.

Il movente resta da accertare. La salma di Chen Fengjiao è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista dell’autopsia.