Femminicidio di Udine, scosso il quartiere di San Rocco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine c’è chi parla di San Rocco come di un’isola felice, disturbata da violenze da circoscrivere esclusivamente all’ambito familiare. Il quartiere è scosso per il secondo omicidio avvenuto in poco meno di 3 anni a 100 metri di distanza l’uno dall’altro.

Nel frattempo, nessun fiore e nessuna lettera sono stati deposti all’ingresso della palazzina dove viveva Samia Bent Rejab Kedim.

Per alcuni residenti si tratta solo di fato, per altri invece di una comunità non più stretta e unita come una volta … e di sanrocchesi storici rimasti ne sono rimasti ben pochi.

Il quartiere è cambiato e dal nucleo storico, sorto attorno alla chiesa, poco distante sono stati edificati una serie di condomini, molti dei quali popolari.