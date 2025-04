Femminicidio di Udine, tra i coltelli sequestrati la possibile arma del delitto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Potrebbe essere tra i coltelli sequestrati giovedì nell’appartamento al secondo piano della palazzina Ater di via Joppi a Udine la lama con cui è stata uccisa Samia Bent Rejab Kedim, cittadina tunisina di 47 anni, per mano del marito Mohamed Naceur Saadi. I coltelli sono stati trovati dalla polizia scientifica con evidenti tracce ematiche sul luogo del delitto. L’individuazione dell’arma del delitto è uno dei tasselli ancora mancanti per chiarire compiutamente le circostanze del femminicidio, anche se gli elementi essenziali sono già stati messi in fila dal Procuratore Massimo Lia durante la conferenza stampa di ieri.

La polizia, coordinata dal sostituto procuratore Luca Olivotto, dovrà anche stabilire con esattezza in che modo il cittadino tunisino sia entrato in possesso delle chiavi dell’appartamento della donna. Dalle prime indagini, sarebbe stato il figlio, forse il giorno stesso del delitto, a consegnarle al padre. Infine. resta da capire se la morte del 59enne, schiantatosi un’ora dopo l’omicidio contro un’autocisterna sulla Statale 13 a Basiliano, è stata conseguenza di un gesto volontario. A gettare luce su alcuni di questi interrogativi sarà l’autopsia sui due corpi, che sarà disposta dalla Procura di Udine nei prossimi giorni.