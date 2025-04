Femminicidio di via Joppi, individuata l’arma del delitto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha individuato e sequestrato la probabile arma con cui la mattina del 17 aprile Samia Bent Rejab Kedim, cittadina tunisina di 47 anni, è stata uccisa dal marito Mohamed Naceur Saadi, di 59 anni, nel suo appartamento Ater in via Joppi a Udine. A comunicarlo è stato il Procuratore Massimo Lia.

“Si tratta – ha detto Lia – di un oggetto compatibile con le ferite rinvenute sulla vittima. L’arma non è stata sequestrata nell’immediatezza, ma in un secondo momento. Ora – ha concluso – sarà necessario confrontare l’oggetto con i risultati dell’esame autoptico per avere certezza che si tratti proprio dell’arma del delitto”. Le autopsie sul corpo della donna e del marito, morto un’ora dopo l’omicidio nello schianto – forse volontario – contro un’autocisterna sulla Statale 13 a Basiliano, sono state effettuate martedì dal medico legale Carlo Moreschi. I risultati non sono ancora stati resi noti.

Samia, dunque, non sarebbe stata uccisa con uno dei coltelli trovati dalla polizia scientifica con evidenti tracce ematiche sul luogo del delitto lo stesso 17 marzo. L’arma nelle mani della Procura è compatibile con le ferite contundenti e da taglio inferte sulle braccia sul collo e sul capo della donna. La sua individuazione è uno dei tasselli ancora mancanti per chiarire compiutamente le circostanze del femminicidio. Resta da capire se la morte dell’uomo sia stata determinata da un gesto volontario.