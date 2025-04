Femminicidio di via Joppi, parla il Procuratore di Udine Lia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Procuratore di Udine Massimo Lia ha commentato così quanto accaduto ieri in via Joppi a Udine, in particolare il fatto che Mohamed Naceur Saadi abbia approfittato delle due ore di libertà dagli arresti domiciliari consessegli per raggiungere e uccidere la moglie Samia Bent Rejab Kedim. Lia Ha specificato che l’uomo fu accusato di violenza sessuale, lesioni gravi e maltrattamenti alla moglie, e poche settimane fa è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione dal gup di Udine.

Successivamente la difesa dell’uomo ha chiesto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, domandando anche alcune alcune ore di libertà per provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana.

Quanto è accaduto è stato determinato dal fatto che il braccialetto elettronico dà l’allarme solo se chi è ai domiciliari si allontana da casa o non rientra dopo le ore di libertà. Diverso sarebbe stato se all’uomo fosse stato dato un braccialetto per il divieto di avvicinamento. In questo caso, sarebbe suonato nel momento in cui avrebbe raggiunto la donna.