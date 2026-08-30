Cronaca Femminicidio, la testimonianza di un residente Matteo Femia 30 Agosto 2026 Autore: Matteo Femia 30 Agosto 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. San Giovanni al Natisone Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Marano salva i suoi casoni: beni collettivi, vendita annullata Potrebbe interessarti anche Femminicidio a San Giovanni al Natisone, comunità sotto choc 30 Agosto 2026 Donna uccisa a coltellate in casa, fermato il marito 29 Agosto 2026 Trovati a dormire nell’auto rubata, denunciati tre minorenni 14 Marzo 2026 Camper in fiamme sulla regionale 56, traffico bloccato 11 Marzo 2026 In un’ex trattoria scoperto alloggio abusivo di 25 stranieri 19 Dicembre 2025 San Giovanni al Natisone, auto cappotta nella notte: grave 24enne di Manzano 13 Novembre 2025