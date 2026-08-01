Fendenti contro l’ex, “Sara minacciata, ha reagito per salvarsi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Si è difesa perché temeva per la propria incolumità”. È questa la linea sostenuta dall’avvocato Luca Arsellini per Sara Comand, la 35enne di Talmassons accusata del tentato omicidio dell’ex compagno Cristian Dulcinati che ha colpito con un coltello nella sua abitazione di Driolassa, frazione di Rivignano Teor.

Si è tenuta in mattinata l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip del Tribunale di Udine, Mariarosa Persico, che nelle prossime ore dovrà decidere sulla misura cautelare. Il pubblico ministero Andrea Gondolo ha chiesto la custodia in carcere a Trieste, mentre il difensore ha chiesto che non venga applicata alcuna misura o, in subordine, gli arresti domiciliari nella casa del padre, con l’eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Proprio al genitore, incrociato nei corridoi del tribunale, Sara ha rivolto un “Ti voglio bene”.

“Sara è molto provata, sta piangendo e sostiene ancora di aver reagito per salvare la propria incolumità”, spiega il legale. La donna, secondo la linea difensiva, avrebbe infatti agito dopo aver avuto paura di un’aggressione: “Lui aveva un comportamento aggressivo e lei si sentiva minacciata più volte. Non aveva intenzione di uccidere, la sua reazione era finalizzata ad allontanarlo da sé”.

Sulle ferite riportate da Dulcinati, l’avvocato ha precisato: “I fendenti sono tre: due superficiali e uno un po’ meno”. Le condizioni del 44enne, meccanico originario di Trieste, nel frattempo sono migliorate e non è più in pericolo di vita. E’ uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito nel reparto di medicina dell’ospedale di Udine.

“Comand, ha aggiunto il legale, “non intende denunciare l’ex compagno per i presunti episodi di violenza raccontati”.

“Gli vuole bene, aveva quasi uno spirito da crocerossina nei suoi confronti, voleva aiutarlo”. Ora si attende la decisione del gip.