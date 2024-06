Ferimento di Shimpei Tominaga, oggi l’udienza di convalida per i 5 arrestati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha raccontato quanto accaduto in centro a Udine, dando la propria versione dei fatti. E’ quanto ha detto oggi al gip di Udine Carlotta Silva durante l’udienza di convalida dell’arresto il 19enne di Mareno di Piave accusato di rissa aggravata e di lesioni gravissime nei confronti dell’imprenditore giapponese di 56 anni Shimpei Tominaga, molto conosciuto nel capoluogo friulano, che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Udine. La vicenda risale a venerdì sera quando, nel tentativo di sedare una rissa, Tominaga è stato colpito con un pugno all’interno di un kebab del centro cittadino e ha sbattuto violentemente la testa a terra. Se il 56enne non dovesse farcela, l’accusa nei suoi confronti si tramuterebbe in omicidio preterintenzionale.

“Il mio assistito – commenta il suo legale, l’avvocato Giovanni Stellato – ha risposto a tutte le domande del giudice per spiegare quanto accaduto. Rimango in attesa di valutare i provvedimenti che saranno adottati. Vista la situazione di grande dolore e nel rispetto della famiglia della vittima – conclude – ritengo di non aggiungere altro”.

Assieme al 19enne di Mareno di Piave sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata anche un suo coetaneo e un 21enne di Conegliano, con i quali era venuto a Udine per trascorrere il fine settimana, e due cittadini ucraini di 30 e 28 anni. Sono tutti stati sentiti dal gip oggi in carcere a Udine. I due giovani di Conegliano si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per i tre italiani la Procura di Udine ha chiesto la custodia cautelare in carcere, per i due ucraini il divieto di dimora in provincia. La decisione del giudice sulla convalida dell’arresto e sulle misure cautelari è attesa per domani.