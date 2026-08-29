Ferito in parete da un crollo di roccia, alpinista salvato sulla Cima della Miniera

Una corsa contro il tempo, tra nubi basse e pioggia, ha permesso di salvare un alpinista carnico rimasto gravemente ferito sulla Cima della Miniera, nel gruppo Peralba-Avanza. Il complesso intervento si è concluso in serata con il recupero anche del compagno e il rientro delle squadre.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 sulla parete Sud, lungo la via Saf, a circa 2.200 metri. Mentre procedeva da primo di cordata sulla quinta lunghezza, l’uomo è stato colpito dal crollo di un pilastrino di roccia, riportando una forte emorragia a una gamba. Il compagno, distante una ventina di metri, lo ha raggiunto con difficoltà e insieme hanno improvvisato un laccio emostatico.

La scarsa visibilità ha inizialmente impedito l’avvicinamento dell’elicottero. Approfittando di una breve apertura tra le nubi, alle 15.30 il tecnico di elisoccorso è riuscito a prelevare il ferito, poi stabilizzato al campo base di Pierabech e trasferito all’ospedale di Udine. Alle 18.30 un secondo elicottero ha recuperato anche l’altro alpinista. Impegnati nell’operazione una ventina di soccorritori, che avevano predisposto 200 metri di corde fisse per un eventuale intervento via terra.