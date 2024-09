Fermato con oltre due etti di ketamina, arrestato giovane triestino

Oltre due etti di ketamina e poi Xanax e benzodiazepina. Un ragazzo triestino di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Trieste e messo agli arresti domiciliari perché trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti. Nei gironi scorsi una pattuglia della stazione di Guardiella ha notato due giovani che si rincorrevano, litigando, in via dell’Istria. Una volta raggiunti e fermati in Largo Pestalozzi, peraltro a poca distanza dal comando provinciale dell’arma in via dell’Istria, i militari si sono accorti che uno dei due aveva in mano un sacchetto con una sostanza cristallina. Chieste spiegazioni i due si sono rifiutati di fornirli e per questo sono stati portati in caserma dov’è stato eseguito un test rapido che ha consentito di accertare che la sostanza era proprio ketamina. In accordo con il sostituto procuratore Pietro Montrone è stata quindi eseguita una perquisizione a casa di uno dei due ragazzi e nel corso della stessa è stata trovata ulteriore ketamina e poi un flacone di xanax e tre pillole di benzodiazepina, il tutto senza la prevista prescrizione medica. Il materiale è stato posto sotto sequestro mentre il 20enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. GUARDA IL VIDEO