Fermato pakistano con droga in Borgo stazione: era già ‘daspato’

Un cittadino pakistano di 28 anni, senza fissa dimora, è stato fermato a Udine in possesso di alcuni grammi di stupefacente. È successo mercoledì mattina in Borgo Stazione quando, alla vista degli agenti della Polizia Locale, l’uomo ha tentato di fuggire. Dopo essere stato bloccato, la successiva perquisizione ha portato a scoprire lo straniero si trovava in possesso di alcuni grammi di droga e che era già soggetto ad un ordine del Questore che gli vietava di frequentare la zona di Borgo Stazione. Il 28enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del decreto sicurezza urbana oltre che per il possesso sostanza stupefacente.