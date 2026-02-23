Fermato su una bici rubata, reagisce ai carabinieri: arrestato 21enne

Fermato mentre pedalava su una bicicletta rubata per le strade di Udine, ha tentato di opporsi ai carabinieri durante l’identificazione: un 21enne friulano è stato arrestato nel corso dei controlli straordinari svolti nel fine settimana. Il giovane dovrà rispondere di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale ed è in attesa del rito direttissimo; la bici è stata in seguito restituita al legittimo proprietario.

L’operazione condotta con numerose pattuglie nei centri abitati della provincia ha portato anche ad altri interventi. Un 72enne è stato denunciato dopo aver creato disordini in un pubblico esercizio, rifiutandosi di fornire le generalità. Segnalato inoltre un 43enne domiciliato a Udine che, sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, lo ha manomesso allontanandosi da casa: rintracciato poco dopo, è stato denunciato per evasione. Infine un 36enne è stato deferito per resistenza, ubriachezza e rifiuto di fornire le generalità dopo aver disturbato i residenti in un condominio del centro città.