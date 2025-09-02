  • Aiello del Friuli
martedì 2 Settembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Cade mentre pulisce i vetri di casa, grave una donna di...
Fernetti, iniziati i lavori di asfaltatura del piazzale
Ok a intesa su utilizzo di droni per la Protezione Civile
Ciclismo tra storia e innovazione venerdì sera nell’oratorio di Passons
Udine, scritte imbrattano la vetrina del negozio Kobo Shop
Maltempo, allagamenti nel Pordenonese. Grosso albero cade a Sacile
Fondazione Dolomiti Unesco, Roberto Padrin nuovo presidente al posto di Stefano...
Minori non accompagnati, LegacoopSociali Fvg: “Fondamentali strutture di accoglienza con dimensioni...
Rimossi diversi alberi malati a Udine, saranno sostituiti in inverno
Accordo tra Fincantieri e PGV per sostenere l’ammodernamento della Marina polacca
Cronaca
A breve due corsie per i controlli: una per mezzi pesanti e una per le auto

Fernetti, iniziati i lavori di asfaltatura del piazzale

L'otto settembre Dars riapre l'H4 per i tir in direzione Gorizia
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Sono iniziati con la fresatura i lavori di asfaltatura del piazzale di Fernetti. L’intervento, eseguito da Autostrade Alto Adriatico anche se non ha competenza sul tratto di strada, si è reso necessario dopo le pesanti code dei giorni scorsi al valico a causa della chiusura del collegamento H4 in Slovenia che dirottava una parte importante del traffico pesante su Gorizia. Completato l’intervento sarà possibile aprire due corsie diverse per mezzi leggeri e pesanti per i controlli dopo la sospensione di Schengen. L’otto settembre, inoltre, Dars aprirà una corsia della H4 in direzione Gorizia per i mezzi pesanti con l’obiettivo di ridurre i disagi anche al Lisert.

