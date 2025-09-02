Fernetti, iniziati i lavori di asfaltatura del piazzale

Sono iniziati con la fresatura i lavori di asfaltatura del piazzale di Fernetti. L’intervento, eseguito da Autostrade Alto Adriatico anche se non ha competenza sul tratto di strada, si è reso necessario dopo le pesanti code dei giorni scorsi al valico a causa della chiusura del collegamento H4 in Slovenia che dirottava una parte importante del traffico pesante su Gorizia. Completato l’intervento sarà possibile aprire due corsie diverse per mezzi leggeri e pesanti per i controlli dopo la sospensione di Schengen. L’otto settembre, inoltre, Dars aprirà una corsia della H4 in direzione Gorizia per i mezzi pesanti con l’obiettivo di ridurre i disagi anche al Lisert.