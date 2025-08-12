Ferragosto a Lignano: zona rossa prorogata, più controlli e regole per la movida

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ferragosto alle porte e Lignano Sabbiadoro si prepara con un imponente piano di sicurezza. La zona rossa è stata ampliata e prorogata, mentre forze dell’ordine e servizi di controllo sono stati potenziati. Tra le novità, anche il supporto dei cani antidroga Hyper e Boty, con i loro conduttori della Provincia autonoma di Trento, pronti a vigilare sulla presenza di stupefacenti. Il piano è stato confermato dal recente incontro tra il sindaco Laura Giorgi e il questore di Udine Pasquale Antonio De Lorenzo. In campo Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, impegnati in controlli mirati e servizi preventivi per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Due le ordinanze firmate dal sindaco. La prima, in vigore fino al 24 agosto, vieta su tutto il territorio comunale e demaniale l’uso delle lanterne cinesi, con sanzioni che vanno da 500 a 5.000 euro. La seconda, valida fino all’alba del 17 agosto, prevede deroghe per la movida: musica di sottofondo fino alle 00:30, musica da impianti tarati fino all’1:30, discoteche aperte fino alle 5:30 e libertà nell’organizzazione di eventi come karaoke, dj set ed esibizioni dal vivo, senza limiti numerici né obbligo di SCIA.