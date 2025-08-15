Ferragosto in città, cartoline da Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Parcheggi a raso di Piazza Primo Maggio praticamente deserti. Stessa sorte per quelli in struttura. Qualche timido turista che trascina una valigia; alcuni passanti che si avviano verso il centro storico e sparuti gruppetti di familiari o amici di rientro dai Civici Musei del castello.

Queste le principali cartoline che abbiamo immortalato questa mattina a Udine, per descrivere il Ferragosto di chi ha deciso di trascorrere la festività in città, in una giornata ideale per scattare fotografie senza troppe persone e mezzi a disturbare l’inquadratura. Solo la piscina del Palamostre appariva abbastanza vivace. Ma rispetto ai fasti del mercoledì di Supercoppa, il capoluogo friulano appariva con un’atmosfera straniante. Prese d’assalto le poche attività aperte e in ombra. Desolanti, invece, i tavolini dei bar rimasti al sole, come quelli di piazza Matteotti.

A monitorare la quiete di questo 15 agosto erano presenti – come sempre – i militari dell’Esercito, a bordo del loro immancabile pick up grigio.

Completamente spopolata piazza Garibaldi, animata dai colori dei soli arredi. Situazione simile nelle due principali aree verdi cittadine, dove alcune coppiette hanno trovato il coraggio di appartarsi per godersi un pick nik diverso: sì all’aria aperta, ma a 37 gradi.

Pochissimi gli sportivi in azione o di rientro da una corsa a piedi o in bicicletta. Tra loro anche un ciclista che si è messo a riposare al Parco del Cormor all’ombra di un pino. A pochi metri da lui, invece, le decine e decine di casse di birra gettate a terra, svuotate e scolate durante il prepartita di due giorni fa.