Ferragosto, relax anche alle terme

Tra mare e montagna in tanti hanno optato per una terza scelta in questi mesi estivi, anche nella giornata di Ferragosto, ovvero il relax alle Terme di Arta. La struttura registra ottime affluenze sia italiane che straniere.

Diverse le attività collaterali organizzate per animare il territorio in questi mesi estivi: dalle escursioni in mezzo alla natura, alla caccia al fossile, dagli incontri culturali a concerti e laboratori creativi per bambini. Un’offerta che ha fatto sì che in molte famiglie abbiano scelto la montagna come luogo per le proprie vacanze.