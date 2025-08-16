Ferragosto tra Babbo Natale e fuochi d’artificio a Grado

E’ iniziato così, con un’alba sul mare dai colori mozzafiato, ed è terminato così, con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio al largo della città. In mezzo a tutto ciò, il Ferragosto di Grado ha registrato il sold-out sulle spiagge, con turisti provenienti da vari angoli d’Europa e d’Italia. E non sono mancate le sorprese, come quella proposta dallo stabilimento Piper, che ha allestito una giornata a tema natalizio: abeti addobbati, regali impacchettati, personale di rosso vestito, e c’era pure una cassetta della posta ad hoc per chi desiderasse organizzarsi con largo anticipo sull’invio della letterina a Babbo Natale. Insomma, una trovata che ha catturato l’attenzione divertita di molti villeggianti. In serata, una volta richiusi gli ombrelloni, è stato il momento dell’attesa verso lo show pirotecnico dei fuochi d’artificio, che non ha deluso i presenti animando con coreografie spettacolari il cielo sopra l’isola per concludere in bellezza un Ferragosto dai mille colori.