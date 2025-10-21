Ferrari acquistata con assegni falsi: indagati due pordenonesi

Ci sono anche due pordenonesi nel registro degli indagati per una truffa aggravata in concorso per una Ferrari, del valore di 167mila euro, acquistata con assegni falsi. L’operazione, condotta dalla polizia di Perugia al termine di un’articolata indagine, ha permesso di ricostruire ogni passaggio della sofisticata frode.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, lo scorso 27 maggio il proprietario dell’auto, dopo una trattativa con una donna di 27 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, aveva accettato di vendere il veicolo ricevendo due assegni – da 90 e 75mila euro – apparentemente regolari.

Per convincerlo della genuinità dei titoli, la donna si era avvalsa di un complice che si era finto referente di banca: contattato dal venditore, aveva garantito la copertura finanziaria. Una volta ricevute le garanzie del caso, il venditore aveva consegnato la vettura di lusso.

Solo al momento dell’incasso, pochi giorni dopo, l’uomo ha scoperto che gli assegni erano falsi e che la banca emittente non esisteva. Da qui la denuncia alla polizia e l’avvio dell’indagine coordinata dalla Procura di Perugia.

Le verifiche della squadra mobile hanno consentito di identificare i presunti responsabili, tutti con precedenti di polizia e ruoli ben definiti all’interno dell’organizzazione.

Il gip ha disposto il sequestro preventivo dell’auto, rintracciata e sequestrata in Romania, nella città di Buzias, dov’era nella disponibilità di un cittadino rumeno di 44 anni, anch’egli con precedenti per truffa. L’uomo stava tentando di registrare il veicolo a suo nome dopo aver stipulato un contratto con la 27enne italiana.