Ferrovia Udine-Cividale: altri due anni per l’elettrificazione

La Regione Friuli Venezia Giulia stima altri 24 mesi per il completamento dell’elettrificazione della ferrovia Udine-Cividale. L’informazione è stata fornita in risposta all’Interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera regionale dem Manuela Celotti. Nel documento gli uffici regionali chiariscono che, nonostante gli interventi finanziati dal PNRR per sicurezza e adeguamento tecnologico abbiano una scadenza formale al prossimo 30 giugno, l’opera nel suo complesso non è ancora conclusa. Per il Partito democratico si tratta di una conferma che smentisce le ipotesi di chiusura imminente dei lavori. “I lavori non risultano conclusi e i disagi continueranno”, osserva Celotti, chiedendo alla Regione di chiarire come intenda gestire la linea nei prossimi due anni.