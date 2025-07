Ferrovia Udine-Cividale: via il friulano dai cartelli, arriva l’inglese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rete ferroviaria italiana garantisce il bilinguismo nei cartelli sulla Udine-Cividale, ma sbaglia idioma: via il friulano, arriva l’inglese. E’ successo nella stazione di San Gottardo, a Udine, dove nei giorni scorsi era stata tolta tutta la segnaletica in italiano e friulano. Ora i cartelli sono ricomparsi, rigorosamente plurilingue. Peccato che accanto a ‘uscita’ non non ci sia più il friulano ‘jessude’, ma l’inglese ‘exit’. E che sotto la scritta ‘vietato attraversare i binari’ appaia un internazionale ‘Do not cross the railway lines’.

Tutto questo dopo le polemiche divampate la settimana scorsa sui nuovi cartelli alla stazione di Cividale, dove il toponimo in tre lingue aveva lasciato il posto al solo nome ‘Cividale’. Senza nemmeno ‘del Friuli’. La levata di scudi del territorio aveva portato Rfi a tornare sui propri passi. La strada del plurilinguismo è giusta, ma la direzione è sbagliata.

“Come responsabile delle politiche linguistiche del Comune di Udine – dice il consigliere di Palazzo D’Aronco, Stefania Garlatti-Costa – chiedo ufficialmente a Rfi di adottare una segnaletica plurilingue, che comprenda il friulano”.

Per il presidente dell’Arlef, Eros Cisilino, si tratta di un errore emendabile. “Probabilmente – commenta – si tratta di cartelli programmati prima delle polemiche della scorsa settimana. L’inglese va bene, basta aggiungere il friulano. Questione di una manciata di euro”, conclude.