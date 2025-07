Ferrovia Udine_Cividale, tra due settimane il passaggio della linea a Rfi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tra due settimane, precisamente il 29 luglio, la ferrovia da Udine e Cividale passerà in gestione a Rete Ferroviaria Italiana. Lo ha annunciato ai microfoni di Telefriuli l’amministratore unico della Fuc, Gianpaolo Graberi. Quel giorno sarà firmato l’accordo grazie al quale la manutenzione e la sicurezza della linea diventerà appannaggio di Rfi, mentre la gestione dell’impresa ferroviaria resterà in capo a Ferrovia Udine-Cividale.

Sono quasi 68,5 i milioni investiti sulla linea, messi a disposizione sia dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sia dal Pnrr, che serviranno per mettere in sicurezza la linea (8,5 milioni), per elettrificarla (15 milioni) e per la sistemazione delle opere d’arte, per esempio i ponti.

Al momento, ha spiegato Graberi, Rfi ha completato il 56% per cento dei lavori programmarti. I lavori consentiranno alle littorine, che finora potevano raggiungere al massimo i 50 chilometri orari per motivi di sicurezza, di viaggiare a 100 chilometri orari. In un primo momento, i convogli utilizzeranno ancora i motori diesel, ma successivamente saranno alimentati dall’energia elettrica. La ripartenza dei treni tra Udine e Cividale è prevista per i primi giorni di marzo 2026. In futuro, la messa in sicurezza della linea consentirà anche il trasporto delle biciclette a bordo dei convogli.