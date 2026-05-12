Ferrovie, nodo Udine è Isi il commissario ma è scontro politico

Una nomina che non rasserena gli animi della politica locale di Udine. Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, è stato ufficialmente nominato Commissario straordinario e avrà il compito di accelerare i lavori sul nodo di Udine, un scelta che va incontro alla richiesta della Regione con l’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante che parla di «un passaggio concreto verso la realizzazione di un’opera attesa da anni, destinata a migliorare la mobilità ferroviaria, la sicurezza e la competitività economica del territorio regionale».Un plauso arriva dal consigliere comunale di Udine di Fratelli d’Italia, Luca Onorio Vidoni, «È la dimostrazione che quando Regione, Governo, Rfi e Comune lavorano nella stessa direzione i risultati arrivano». Vidoni parla anche di risorse per 180 milioni e poi va all’attacco di Matteo Mansi del Partito Democratico attualmente accampato in via del Bon: «Dovrebbe avere almeno l’onestà politica di prendere atto della realtà e di chiedere scusa. Per settimane ha trasformato una vicenda seria in una sceneggiata» spiega Vidoni.Il diretto interessato contrattacca «siamo ai solito annunci di concreto non c’è niente perché mancano i soldi. Abbiamo raccolto già 200 firme e manderemo a breve l’invito al presidente della Regione Massimiliano Fedriga a venire a trovare i firmatari che vivono questa condizione di forte disagio».Sul tema interviene anche il segretario Dem di Udine, Luca Braidotti «in otto anni alla guida del Fvg Fedriga non ha saputo completare l’opera e nemmeno raccogliere i finanziamenti necessari allo scopo ma solo fare annunci».